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9-летний воспитанник академии «Ювентус» погиб во время футбольной тренировки

20 сентября 2017 12:58
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Новости США. Во время футбольной тренировки в рамках программы академии клуба «Ювентус» погиб 9-летний мальчик.

Как сообщает New York Daily News, инцидент произошел в Нью-Йорке. На мальчика упали футбольные ворота, когда ребенок повис на них и начал раскачиваться. Юный спортсмен был госпитализирован с травмой головы, но его не удалось спасти.

Во время тренировки в зале находилась мать футболиста, несколько тренеров и другие дети.

Друг семьи погибшего мальчика сделал заявление от имени семьи ребенка, в котором он назвал смерть ребенка душераздирающей.

На минувшей неделе во время футбольной тренировки был застрелен вратарь черногорского футбольного клуба – здесь подробнее.

# Несчастный случай

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