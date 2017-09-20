9-летний воспитанник академии «Ювентус» погиб во время футбольной тренировки

Новости США. Во время футбольной тренировки в рамках программы академии клуба «Ювентус» погиб 9-летний мальчик.

Как сообщает New York Daily News, инцидент произошел в Нью-Йорке. На мальчика упали футбольные ворота, когда ребенок повис на них и начал раскачиваться. Юный спортсмен был госпитализирован с травмой головы, но его не удалось спасти.

Во время тренировки в зале находилась мать футболиста, несколько тренеров и другие дети.

Друг семьи погибшего мальчика сделал заявление от имени семьи ребенка, в котором он назвал смерть ребенка душераздирающей.