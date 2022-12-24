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9 человек стали жертвами погодных условий в США. Снегопады не прекратятся в ближайшие дни

24 декабря 2022 10:29
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Новости США. По меньшей мере 9 человек стали жертвами снежной бури в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном гибель людей связана с дорожными авариями, а также переохлаждением. Столбики термометров во многих штатах опустились до предельно низких значений. А Вайоминг и вовсе побил рекорд: -41 градус по Цельсию.  

9 человек стали жертвами погодных условий в США. Снегопады не прекратятся в ближайшие дни-1

По данным синоптиков, похолодания, ледяные дожди и снегопады затронули более половины американского населения. И в ближайшие дни такая метеообстановка сохранится. 23 декабря из-за сложных погодных условий были отменены более 5 000 авиарейсов. Перебои с электричеством затронули более миллиона домов, сейчас энергоснабжение примерно половины из них восстановлено.  

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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