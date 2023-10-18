Прямой эфир

8,5 тысячи мигрантов прибыли на Канарские острова за две с половиной недели

18 октября 2023 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Испания не справляется с наплывом мигрантов. За две недели на Канарские острова прибыли более 8,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8,5 тысячи мигрантов прибыли на Канарские острова за две с половиной недели-1

Нелегалы хотят попасть в Европу морским путем. Только это создает дополнительные трудности государству, которое невольно стало перевалочным пунктом. Ситуация с миграцией усугубляется. В целом это проблема всей Европы. Однако на Канарских островах положение критическое. В связи с этим архипелаг посетили представители МВД Испании. По итогам визита решено выделить два самолета Национальной гвардии для контроля ситуации.
 

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Масштабные пожары в Боливии охватили тысячи гектаров тропических лесов
18 октября 2023 19:53

Масштабные пожары в Боливии охватили тысячи гектаров тропических лесов

СМИ Латвии: инфляция съедает доходы страны
18 октября 2023 19:37

СМИ Латвии: инфляция съедает доходы страны

В Бельгии снизили уровень террористической угрозы с 4-го максимального до 3-го вероятного
18 октября 2023 19:36

В Бельгии снизили уровень террористической угрозы с 4-го максимального до 3-го вероятного