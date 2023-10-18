8,5 тысячи мигрантов прибыли на Канарские острова за две с половиной недели

Новости Испании. Испания не справляется с наплывом мигрантов. За две недели на Канарские острова прибыли более 8,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегалы хотят попасть в Европу морским путем. Только это создает дополнительные трудности государству, которое невольно стало перевалочным пунктом. Ситуация с миграцией усугубляется. В целом это проблема всей Европы. Однако на Канарских островах положение критическое. В связи с этим архипелаг посетили представители МВД Испании. По итогам визита решено выделить два самолета Национальной гвардии для контроля ситуации.

