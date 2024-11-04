85% немцев не удовлетворены коалиционным правительством – данные соцопроса

Жители Германии недовольны властью. Это показал опрос, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители Германии недовольны властью. Это показал опрос, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
85 % не удовлетворены коалиционным правительством. Самое большое раздражение вызвала экономическая политика. Более половины высказались за проведение досрочных выборов, чтобы отправить Кабинет министров в отставку. Стоит отметить, это один из самых высоких уровней недоверия правящей коалиции за последние 30 лет.