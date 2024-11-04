85% немцев не удовлетворены коалиционным правительством – данные соцопроса

Фальсификации и мёртвые души – как проходят выборы в США

Уже около 70 миллионов американцев определились с кандидатом и проголосовали досрочно или по почте. На прошлых выборах, где победил Байден, так проголосовало 100 миллионов американцев – рекордное количество, и именно это стало главным источником фальсификаций.