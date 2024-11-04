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85% немцев не удовлетворены коалиционным правительством – данные соцопроса

04 ноября 2024 07:04
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Жители Германии недовольны властью. Это показал опрос, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

85% немцев не удовлетворены коалиционным правительством – данные соцопроса-2

85 % не удовлетворены коалиционным правительством. Самое большое раздражение вызвала экономическая политика. Более половины высказались за проведение досрочных выборов, чтобы отправить Кабинет министров в отставку. Стоит отметить, это один из самых высоких уровней недоверия правящей коалиции за последние 30 лет.

# Новости Германии

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