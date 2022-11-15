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82% немецких бизнесменов считают, что у них нет перспектив

15 ноября 2022 08:44
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Новости Германии. Немецкие бизнесмены считают, что у них нет дальнейших перспектив. Опрос, проведенный торгово-промышленной палатой ФРГ, показал рекордный уровень пессимизма среди предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

82% немецких бизнесменов считают, что у них нет перспектив-1

82 % из 24 тысяч опрошенных уверены, что цены на энергоносители и сырье просто их уничтожат и вынуждают предприятия закрыться. Более половины компаний ожидают сокращения объемов производства еще в этом году. При этом многие считают, что худшие времена еще впереди. По данным торгово-промышленной палаты, это самый высокий показатель уровня делового пессимизма за последние 40 лет.

# Социологический опрос # Новости Германии # Фотофакт

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