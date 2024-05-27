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800 тысяч человек эвакуировали из Бангладеш

27 мая 2024 07:58
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800 тысяч человек эвакуировали из нескольких районов Бангладеш в связи с приближением циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

800 тысяч человек эвакуировали из Бангладеш-1

По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достичь 120 километров в час. В крупнейшем портовом городе страны приостановлена работа паромов. Создано почти 8 000 убежищ для жителей прибрежных районов. Для оказания помощи мобилизовали более 70 тысяч добровольцев. Из-за приближения циклона во многих селах на юго-западе страны отключили электричество.

# Природные катаклизмы

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