800 тысяч человек эвакуировали из Бангладеш

800 тысяч человек эвакуировали из нескольких районов Бангладеш в связи с приближением циклона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достичь 120 километров в час. В крупнейшем портовом городе страны приостановлена работа паромов. Создано почти 8 000 убежищ для жителей прибрежных районов. Для оказания помощи мобилизовали более 70 тысяч добровольцев. Из-за приближения циклона во многих селах на юго-западе страны отключили электричество.