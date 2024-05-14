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8 человек погибли в результате падения рекламного щита в Мумбаи

14 мая 2024 07:54
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В Мумбаи, Индия, в результате падения рекламного щита на автозаправочную станцию погибли восемь человек, около 100 оказались в ловушке под 
обломками. Об этом пишет РИА Новости.

Рекламный билборд высотой 30 метров упал во время шторма. Власти города заявили, что этот щит был незаконен, и обещали проверить наличие лицензий у всех рекламных щитов в Мумбаи. В ходе спасательной операции удалось госпитализировать 57 человек. 

В результате сильных осадков также была парализована работа городского транспорта, в том числе аэропорта, метро и пригородных поездов.

# Международная политика

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