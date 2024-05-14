8 человек погибли в результате падения рекламного щита в Мумбаи

В Мумбаи, Индия, в результате падения рекламного щита на автозаправочную станцию погибли восемь человек, около 100 оказались в ловушке под

обломками. Об этом пишет РИА Новости.

Рекламный билборд высотой 30 метров упал во время шторма. Власти города заявили, что этот щит был незаконен, и обещали проверить наличие лицензий у всех рекламных щитов в Мумбаи. В ходе спасательной операции удалось госпитализировать 57 человек.

В результате сильных осадков также была парализована работа городского транспорта, в том числе аэропорта, метро и пригородных поездов.