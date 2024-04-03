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8 человек погибли в Албании – автобус с мигрантами сорвался в ущелье

03 апреля 2024 07:09
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В Албании микроавтобус с мигрантами сорвался в ущелье. Восемь человек погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек погибли в Албании – автобус с мигрантами сорвался в ущелье-1

Авария произошла на юго-востоке страны. По данным полиции, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Отметим, Албания не является основным маршрутом для мигрантов, но небольшие группы используют ее, чтобы добраться до Италии и других стран.

# ДТП

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