8 человек погибли при взрыве в магазине фейерверков в Китае

Как минимум 8 человек погибли, еще двое пострадали при сильном взрыве который прогремел в магазине фейерверков на востоке Китая. По сообщению экстренных служб, ЧП произошло из-за грубого нарушения техники безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из местных жителей решил после покупки испытать пиротехнику в нескольких метрах от торговой точки. Однако из-за неправильной установки раскаленные осколки попали в магазин, после чего вспыхнул сильный пожар от которого взорвались хранящиеся там фейерверки. Власти Китая распорядились усилить контроль за хранением и продажей пиротехники.