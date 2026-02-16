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8 человек погибли при взрыве в магазине фейерверков в Китае

16 февраля 2026 10:53
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Как минимум 8 человек погибли, еще двое пострадали при сильном взрыве который прогремел в магазине фейерверков на востоке Китая. По сообщению экстренных служб, ЧП произошло из-за грубого нарушения техники безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек погибли при взрыве в магазине фейерверков в Китае-2

Один из местных жителей решил после покупки испытать пиротехнику в нескольких метрах от торговой точки. Однако из-за неправильной установки раскаленные осколки попали в магазин, после чего вспыхнул сильный пожар от которого взорвались хранящиеся там фейерверки. Власти Китая распорядились усилить контроль за хранением и продажей пиротехники.

# Китай

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