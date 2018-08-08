Новости Беларуси. На полях идет активная работа. Ожидается, что уже в ближайшие часы в профильном ведомстве объявят о четвертом миллионе тонн, собранном аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На полях идет активная работа. Ожидается, что уже в ближайшие часы в профильном ведомстве объявят о четвертом миллионе тонн, собранном аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В очередной раз жара вносит свои коррективы в жизнь белорусов. По югу страны ожидается до +31ºС.