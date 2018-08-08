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8 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

08 августа 2018 07:36
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Новости Беларуси. На полях идет активная работа. Ожидается, что уже в ближайшие часы в профильном ведомстве объявят о четвертом миллионе тонн, собранном аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

8 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В очередной раз жара вносит свои коррективы в жизнь белорусов. По югу страны ожидается до +31ºС.

# Погода в Беларуси # Фотофакт

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