72% американцев недовольны своим материальным положением. Результаты соцопроса

Как выяснилось, 72 % жителей страны не считают себя полностью обеспеченными. Среди причин, которые, по их мнению, лишают людей уверенности в завтрашнем дне, подавляющее большинство назвали инфляцию. Более половины опрошенных обвинили в своих бедах плачевную ситуацию в экономике. Американцы уверены, что для финансовой безопасности сегодня им надо зарабатывать как минимум 20 тысяч долларов в месяц.