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72% американцев недовольны своим материальным положением. Результаты соцопроса

07 июля 2023 18:34
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Новости США. Большинство американцев недовольны своим материальным положением. Об этом говорят результаты опроса, проведенного крупной финансовой компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

72% американцев недовольны своим материальным положением. Результаты соцопроса-1

Как выяснилось, 72 % жителей страны не считают себя полностью обеспеченными. Среди причин, которые, по их мнению, лишают людей уверенности в завтрашнем дне, подавляющее большинство назвали инфляцию. Более половины опрошенных обвинили в своих бедах плачевную ситуацию в экономике. Американцы уверены, что для финансовой безопасности сегодня им надо зарабатывать как минимум 20 тысяч долларов в месяц.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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