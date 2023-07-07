72% американцев недовольны своим материальным положением. Результаты соцопроса

Новости США. Большинство американцев недовольны своим материальным положением. Об этом говорят результаты опроса, проведенного крупной финансовой компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Большинство американцев недовольны своим материальным положением. Об этом говорят результаты опроса, проведенного крупной финансовой компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как выяснилось, 72 % жителей страны не считают себя полностью обеспеченными. Среди причин, которые, по их мнению, лишают людей уверенности в завтрашнем дне, подавляющее большинство назвали инфляцию. Более половины опрошенных обвинили в своих бедах плачевную ситуацию в экономике. Американцы уверены, что для финансовой безопасности сегодня им надо зарабатывать как минимум 20 тысяч долларов в месяц.