72% американцев не хотят, чтобы Байден переизбирался – опрос CBS

Опрос CBS показал, что 72% американцев полагают, что из-за своих когнитивных способностей главе государства Джо Байдену не стоит бороться за свое переизбрание. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос телеканала CBS.

Большая часть участников опроса обеспокоены его возрастом, возможным решением о переизбрании на второй срок и не удовлетворены его нынешней политикой.

В то же время 50% уверены в когнитивных способностях экс-лидера Штатов Дональда Трампа. В США выборы состоятся 5 ноября, и оба этих кандидата уже получили необходимую поддержку для участия в них.