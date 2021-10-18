70 евро за штуку. В Литве студенты будут сдавать тест на коронавирус за свой счёт

Новости Литвы. В Литве непривитые студенты теперь будут сдавать COVID-тесты за свой счет. Такое решение приняло правительство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без предоставления сертификата о прохождении вакцинации или отрицательного ПЦР-теста студенты не будут допускаться к занятиям. Стоимость одного теста составляет около 70 евро. Таким образом власти Литвы хотят увеличить уровень вакцинированного населения. Ведь в последнее время страны Балтии вышли на лидирующие позиции по заболеваемости и смертности от коронавируса в Европе.