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70 евро за штуку. В Литве студенты будут сдавать тест на коронавирус за свой счёт

18 октября 2021 12:07
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Новости Литвы. В Литве непривитые студенты теперь будут сдавать COVID-тесты за свой счет. Такое решение приняло правительство страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

70 евро за штуку. В Литве студенты будут сдавать тест на коронавирус за свой счёт-1

Без предоставления сертификата о прохождении вакцинации или отрицательного ПЦР-теста студенты не будут допускаться к занятиям. Стоимость одного теста составляет около 70 евро. Таким образом власти Литвы хотят увеличить уровень вакцинированного населения. Ведь в последнее время страны Балтии вышли на лидирующие позиции по заболеваемости и смертности от коронавируса в Европе.  

# Вакцинация # Фотофакт

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