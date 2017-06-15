7 погибших, около 70 пострадавших: в детском саду Китая прогремел взрыв

Новости Китая. 15 июня в детском саду на востоке Китая произошел взрыв. По самым последним данным погибли 7 человек, а около семидесяти ранены.
Взрыв произошел около пяти часов вечера по местному времени – в этот момент родители как раз забирали детей из яслей.
Причины происшествия пока не установлены. Местная полиция ведет расследование.
В интернете уже появилось видео, которое сняли очевидцы после взрыва (подробнее) – на нем запечатлены пострадавшие взрослые и дети.
В университете Южной Кореи 13 июня произошел взрыв. Бомба была спрятана в коробке – здесь подробнее.