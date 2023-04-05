7 человек погибли при сходе лавины на Гималаях в Индии

Новости Индии. Семь человек, среди которых женщина и ребенок, погибли при сходе лавины на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонны снега обрушились на горную дорогу, когда там, по предварительным данным, было до 100 человек и около 10 автомобилей. Спасателям удалось достать 23 выживших, сейчас идут поиски тех, кто еще остался под лавиной. За последние два года в индийской части Гималаев из-за схода снега погибли 120 человек.