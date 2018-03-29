68 человек погибли на пожаре в венесуэльской тюрьме

Новости Венесуэлы. 28 марта в Венесуэле из-за пожара в тюрьме погибли не менее 68 человек.

Как сообщает Daily Mail, возгорание началось после того, как заключённые подожгли матрас, пытаясь сбежать. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу людей, которые пытались выяснить судьбу своих заключённых родственников.

«По предварительной информации, погибли 66 мужчин и две посетительницы», – написал в Twitter генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб.

Зимой прошлого года в Венесуэле прошли массовые беспорядки.