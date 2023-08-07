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600 человек эвакуировали на Сардинии – на острове не утихает лесной пожар

07 августа 2023 08:51
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Новости Италии. 600 человек эвакуировали на Сардинии. В том числе туристов. На острове бушует лесной пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

600 человек эвакуировали на Сардинии – на острове не утихает лесной пожар-1

Местные СМИ сообщают, что переселение людей – мера предосторожности. Однако спасателям локализовать пламя пока не удается. К тушению огня привлечены семь самолетов. Еще 12 единиц техники задействованы на земле. Но стихия продолжает завоевывать территории. Огонь уже уничтожил 4 фермы и тростниковые поля.

# Пожар # Новости Италии # Фотофакт

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