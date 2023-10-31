Прямой эфир

6 стран планируют вступить в Евросоюз

31 октября 2023 06:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз продолжит работу по расширению. Вступить в сообщество намерены шесть стран. Об этом сообщила глава Еврокомиссии в ходе визита в Северную Македонию, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 стран планируют вступить в Евросоюз-1

ЕС готов инвестировать в данный процесс 6 миллиардов евро. Это позволит увеличить темпы роста ВВП, в частности западнобалканских стран. Однако они в таком случае обязаны будут привести свою экономику в соответствие с нормами ЕС.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Густой туман накрыл Пекин
31 октября 2023 06:19

Густой туман накрыл Пекин

Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться ударами – последние новости
30 октября 2023 19:38

Израиль и сектор Газа продолжают обмениваться ударами – последние новости

В Вильнюсе появятся объекты инфраструктуры, которые примут две тысячи военных ФРГ
30 октября 2023 19:37

В Вильнюсе появятся объекты инфраструктуры, которые примут две тысячи военных ФРГ