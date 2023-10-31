6 стран планируют вступить в Евросоюз

Евросоюз продолжит работу по расширению. Вступить в сообщество намерены шесть стран. Об этом сообщила глава Еврокомиссии в ходе визита в Северную Македонию, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евросоюз продолжит работу по расширению. Вступить в сообщество намерены шесть стран. Об этом сообщила глава Еврокомиссии в ходе визита в Северную Македонию, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕС готов инвестировать в данный процесс 6 миллиардов евро. Это позволит увеличить темпы роста ВВП, в частности западнобалканских стран. Однако они в таком случае обязаны будут привести свою экономику в соответствие с нормами ЕС.