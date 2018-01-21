59 граждан Китая было освобождено из трудового рабства в Хорватии
Новости Хорватии. На неделе в Хорватии были освобождены 59 граждан Китая. Пострадавших насильно удерживали и заставляли работать в двух нелегальных колл-центрах.
Как сообщает Министерство внутренних дел Хорватии, два гражданина Китая и два гражданина Хорватии обвиняются в торговле людьми. По предварительным данным, они совершали уголовное преступление с сентября 2017 года по январь 2018 года.
Подозреваемый 48-летний гражданин Хорватии в сентябре арендовал в районе города Зегреб два дома. В зданиях было всё необходимое для поддержания минимальных условий жизни, интернет и электронные устройства.
Скриншот из видео на YouTube-канале Kanal MUP-a RH i policije
Жертв заманивали мошенничеством, обещая помочь погасить предыдущие долги. Пострадавших вербовали в Азии, затем провозили через Словению и оттуда доставляли в Хорватию. Жертвам ограничили свободу передвижения, забрали у них документы и угрозами заставляли работать. В колл-центре за пленёнными людьми следили два гражданина Китая в возрасте 27 и 38 лет.
Скриншот из видео на YouTube-канале Kanal MUP-a RH i policije
Уголовное расследование проводилось при сотрудничестве с полицией Словении и Китая.
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