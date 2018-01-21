59 граждан Китая было освобождено из трудового рабства в Хорватии

Новости Хорватии. На неделе в Хорватии были освобождены 59 граждан Китая. Пострадавших насильно удерживали и заставляли работать в двух нелегальных колл-центрах.

Как сообщает Министерство внутренних дел Хорватии, два гражданина Китая и два гражданина Хорватии обвиняются в торговле людьми. По предварительным данным, они совершали уголовное преступление с сентября 2017 года по январь 2018 года.

Подозреваемый 48-летний гражданин Хорватии в сентябре арендовал в районе города Зегреб два дома. В зданиях было всё необходимое для поддержания минимальных условий жизни, интернет и электронные устройства.