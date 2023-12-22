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577 тыс. жителей сектора Газа исчерпали запасы продовольствия

22 декабря 2023 08:11
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По меньшей мере четверти семей в секторе Газа угрожает катастрофический голод. Запасы продовольствия исчерпали 577 тысяч жителей анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

577 тыс. жителей сектора Газа исчерпали запасы продовольствия-1

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной продовольственной программы, все население Газы в количестве 2 миллионов 200 тысяч человек сталкивается с недоеданием и истощением основных средств к существованию. Риск нарастает ежедневно, поскольку военные действия продолжаются, а доставка гуманитарной помощи ограничена. По оценкам специалистов, если ситуация не изменится, в следующие полгода вероятно большое количество смертей от голода.

# Палестина-Израиль

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