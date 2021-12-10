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53 человека погибли в ДТП в Мексике. Грузовик перевозил около 200 мигрантов

10 декабря 2021 10:14
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Новости Мексики. 53 человека погибли в крупном ДТП в Мексике. Там грузовик, перевозивший мигрантов, слетел с дороги и врезался в ограждение. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

53 человека погибли в ДТП в Мексике. Грузовик перевозил около 200 мигрантов-1

По сообщениям местных СМИ, в кузове на момент катастрофы находились около 200 человек. Сам водитель сбежал с места происшествия. Вполне возможно, что грузовик мог принадлежать местным контрабандистам, которые зарабатывают на доставке нелегалов к границе США.  

# Авария # Фотофакт

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