520 килограммов наркотика изъяли испанские таможенники

Новости Испании. В Испании изъяли партию наркотика на сумму 18 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таможенники обнаружили груз на одном из судов в порту Валенсии. Общий вес опасного вещества составил 520 килограммов. Стоит отметить, что это третья успешная операция за последние 15 дней, в ходе которой испанские правоохранители обнаружили контрабандный товар.