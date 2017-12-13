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520 килограммов наркотика изъяли испанские таможенники

13 декабря 2017 15:57
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Новости Испании. В Испании изъяли партию наркотика на сумму 18 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

520 килограммов наркотика изъяли испанские таможенники -1

Таможенники обнаружили груз на одном из судов в порту Валенсии. Общий вес опасного вещества составил 520 килограммов. Стоит отметить, что это третья успешная операция за последние 15 дней, в ходе которой испанские правоохранители обнаружили контрабандный товар.

520 килограммов наркотика изъяли испанские таможенники -4

# Контрабанда # Наркотики # Фотофакт

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