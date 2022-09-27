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50% немцев считают, что Шольц зря занимает должность

27 сентября 2022 14:20
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Новости Германии. Около половины немцев считают, что Олаф Шольц не подходит для роли канцлера ФРГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50% немцев считают, что Шольц зря занимает должность-1

Об этом сегодня сообщило издание Welt, ссылаясь на результаты опроса, проведенного социологическим институтом. Только 38 % респондентов высказались в его поддержку Шольца. Почти 50 % опрошенных считают, что он зря занимает эту должность. При этом, результаты исследования говорят о том, что у жителей Германии сильно подорвано доверие к правительству в целом. Например, министрами финансов и экономики недовольны более 50 % немцев.

# Социологический опрос # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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