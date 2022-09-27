50% немцев считают, что Шольц зря занимает должность

Об этом сегодня сообщило издание Welt, ссылаясь на результаты опроса, проведенного социологическим институтом. Только 38 % респондентов высказались в его поддержку Шольца. Почти 50 % опрошенных считают, что он зря занимает эту должность. При этом, результаты исследования говорят о том, что у жителей Германии сильно подорвано доверие к правительству в целом. Например, министрами финансов и экономики недовольны более 50 % немцев.