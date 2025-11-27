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50 тыс. медсестер могут покинуть Великобританию из-за ужесточения миграционных мер

27 ноября 2025 07:12
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До 50 тысяч медсестер могут покинуть Великобританию из-за ужесточения миграционных мер. Это может привести к самому крупному кризису здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

50 тыс. медсестер могут покинуть Великобританию из-за ужесточения миграционных мер-2

Помимо прочего – нововведения включают повышение требований к квалификации иностранных работников и их уровню владения английским языком для выдачи всех типов виз. Согласно последнему опросу, 60 % медсестер-мигрантов, не имеющих постоянного разрешения на деятельность, заявили, что намерены искать работу в других странах. 

# Великобритания

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