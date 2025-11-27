50 тыс. медсестер могут покинуть Великобританию из-за ужесточения миграционных мер

До 50 тысяч медсестер могут покинуть Великобританию из-за ужесточения миграционных мер. Это может привести к самому крупному кризису здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо прочего – нововведения включают повышение требований к квалификации иностранных работников и их уровню владения английским языком для выдачи всех типов виз. Согласно последнему опросу, 60 % медсестер-мигрантов, не имеющих постоянного разрешения на деятельность, заявили, что намерены искать работу в других странах.