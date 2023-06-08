5 погибших, более 40 пострадавших и тысячи эвакуированных. Последние данные о разрушении Каховской ГЭС

Пять погибших, более 40 пострадавших и тысячи эвакуированных. Миллионы тонн воды продолжают затоплять Херсонскую область после разрушения Каховской плотины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спустя два дня под водой уже оказались более 80 городов и деревень. В результате наводнения выросла и скорость течения Днепра. Причем в 10 раз. Сейчас уровень воды в Новой Каховке начал снижаться, упав на 2 метра. Но специалисты утверждают, что катастрофических последствий не избежать.

Это обсуждалось и во время экстренного заседания Совбеза ООН. Как отметил заместитель генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам, инцидент будет иметь серьезные и далеко идущие последствия для тысяч людей, потерявших свои дома, средства к существованию и доступ к безопасной воде. В Нью-Йорке обсуждали и версии случившегося. Их несколько.