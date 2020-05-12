5-летний мальчик отжимается 1200 раз и хочет стать чемпионом мира по боксу. Вот что об этом говорят в семье

Новости Казахстана. Силен не по годам. Пятилетний Надир из Караганды отжимается 1200 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юный спортсмен занимается только год. Рассказывает, что решил стать сильнее после того, как его обидел один из мальчиков в детском саду. Кроме рекордного количества отжиманий, Надир подтягивается на турнике и брусьях 30 раз и делает стойку на руках.

Увлечение сына родители поддерживают и мечтают, чтобы он добился поставленных целей.