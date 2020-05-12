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5-летний мальчик отжимается 1200 раз и хочет стать чемпионом мира по боксу. Вот что об этом говорят в семье

12 мая 2020 07:58
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Новости Казахстана. Силен не по годам. Пятилетний Надир из Караганды отжимается 1200 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5-летний мальчик отжимается 1200 раз и хочет стать чемпионом мира по боксу. Вот что об этом говорят в семье-1

5-летний мальчик отжимается 1200 раз и хочет стать чемпионом мира по боксу. Вот что об этом говорят в семье-3

Юный спортсмен занимается только год. Рассказывает, что решил стать сильнее после того, как его обидел один из мальчиков в детском саду. Кроме рекордного количества отжиманий, Надир подтягивается на турнике и брусьях 30 раз и делает стойку на руках.

Увлечение сына родители поддерживают и мечтают, чтобы он добился поставленных целей.

5-летний мальчик отжимается 1200 раз и хочет стать чемпионом мира по боксу. Вот что об этом говорят в семье-6

Толеу Дайрабаев:
Сначала научился отжиматься 1 раз, потом 3, 5,10 и так пошло. Когда дошло уже до 100, тогда я уже удивился, что это не простой мальчик и надо ему больше уделять времени, готовиться с ним, заниматься. И так он сделал 500. После 500 он решил побить рекорд казахстанский.

5-летний мальчик отжимается 1200 раз и хочет стать чемпионом мира по боксу. Вот что об этом говорят в семье-9

5-летний мальчик отжимается 1200 раз и хочет стать чемпионом мира по боксу. Вот что об этом говорят в семье-11

5-летний мальчик отжимается 1200 раз и хочет стать чемпионом мира по боксу. Вот что об этом говорят в семье-13

В планах у Надира – стать чемпионом мира по боксу и отжиманиям.

# Дети # Толеу Дайрабаев # Надир Дайрабаев # Фотофакт

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