5-летний мальчик отжимается 1200 раз и хочет стать чемпионом мира по боксу. Вот что об этом говорят в семье

Новости Казахстана. Силен не по годам. Пятилетний Надир из Караганды отжимается 1200 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. Силен не по годам. Пятилетний Надир из Караганды отжимается 1200 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юный спортсмен занимается только год. Рассказывает, что решил стать сильнее после того, как его обидел один из мальчиков в детском саду. Кроме рекордного количества отжиманий, Надир подтягивается на турнике и брусьях 30 раз и делает стойку на руках.
Увлечение сына родители поддерживают и мечтают, чтобы он добился поставленных целей.
Толеу Дайрабаев:
Сначала научился отжиматься 1 раз, потом 3, 5,10 и так пошло. Когда дошло уже до 100, тогда я уже удивился, что это не простой мальчик и надо ему больше уделять времени, готовиться с ним, заниматься. И так он сделал 500. После 500 он решил побить рекорд казахстанский.
В планах у Надира – стать чемпионом мира по боксу и отжиманиям.