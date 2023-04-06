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5 человек стали жертвами торнадо в американском штате Миссури

06 апреля 2023 11:13
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Новости США. 5 человек стали жертвами торнадо в американском штате Миссури. Стихия разбушевалась сегодня ночью. В результате в зоне риска оказались несколько миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

5 человек стали жертвами торнадо в американском штате Миссури-1

Разрушены или повреждены около 100 домов, линии электропередач. Отдельные участки дорог заблокированы поваленными деревьями. За неделю до этого торнадо хозяйничал в Миссисипи, тогда жертвами удара стихии стали 26 человек.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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