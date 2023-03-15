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5 человек погибли во время наводнения на востоке Турции

15 марта 2023 13:38
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Новости Турции. Пять человек погибли при наводнении на востоке Турции. Во многих городах вода залила первые этажи домов и некоторых предприятий. Там затруднено движение, в некоторых местах обрушилась дорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 человек погибли во время наводнения на востоке Турции-1

Десятки машин сносило неуправляемыми потоками воды. В городе Шанлыурфа затопило отделение неотложной помощи местной больницы. В нескольких провинциях отменены занятия в школах. Из разных районов приходят сообщения о пропавших без вести.

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# Природные катаклизмы # Новости Турции # Фотофакт

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