5 человек погибли во время наводнения на востоке Турции

Новости Турции. Пять человек погибли при наводнении на востоке Турции. Во многих городах вода залила первые этажи домов и некоторых предприятий. Там затруднено движение, в некоторых местах обрушилась дорога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.