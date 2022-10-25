47% поляков считают, что стали беднее

Рост цен, как выяснилось, сильно ощущают 96 % опрошенных. Почти половина респондентов признались, что стали чувствовать себя беднее. 60 % теперь покупают только самые необходимые продуты. А 58 % ответили, что начали приобретать одежду в секонд-хендах из-за ее дешевизны. Как показал опрос, падение уровня жизни ощутили на себе и состоятельные поляки. Более половины из них рассказали, что отчетливо ощущают инфляцию и даже начали ограничивать себя в покупках, а 48 % считают, что с каждым годом жизнь в стране становится все хуже.