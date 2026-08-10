47% граждан ФРГ хотели бы видеть Ангелу Меркель на посту канцлера

Над Германией сгущаются тучи. Пока политическая элита в Берлине лихорадочно ищет выход из кризиса, простые немцы все чаще оглядываются назад, в эпоху, когда страной правила Ангела Меркель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новому соцопросу, 47% граждан ФРГ хотели бы видеть бывшего канцлера на посту главы кабмина. И хотя сама Меркель опровергла слухи о своем возвращении, мнение граждан красноречиво говорит об их отношении к настоящему. Они не хотят или не могут смотреть в будущее, потому что не видят его с Фридрихом Мерцем во главе страны.

Недовольство действующим канцлером достигло 85%, это антирекорд с начала его пребывания у власти. Рейтинг одобрения упал до 14%, что делает его самым непопулярным главой кабмина в истории Германии.

Недовольство Мерцем усилится настолько, что собственная партия может вынудить его уйти. В ее руководстве уже всерьез рассматривают возможность отставки канцлера после сентябрьских выборов в трех восточных землях. Поводом для внутреннего недовольства стали хаотичные правительственные перестановки. Министр транспорта узнал о своей отставке из прессы и опередил решение канцлера, назвав произошедшее недостойным.

Аналогичным образом о потере поста из новостей узнал и госсекретарь Минздрава. Как пишут СМИ, в кулуарах все больше политиков из ХДС обсуждают то, что еще недавно казалось немыслимым: замену немецкого лидера спустя всего год после занятия должности. Сам Фридрих Мерц, впрочем, рассчитывает, что ситуация «успокоится» к осени. Но, судя по всему, время работает против него.