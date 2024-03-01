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44 человека погибли при сильном пожаре в Бангладеш

01 марта 2024 07:41
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44 человека погибли в результате сильнейшего пожара в одном из ресторанов в столице Бангладеш. ЧП произошло вечером, когда в заведении и торговом центре, где оно располагалось, было полно посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

44 человека погибли при сильном пожаре в Бангладеш-1

По рассказам очевидцев, пламя быстро охватило все здание. Многие люди в панике выпрыгивали из окон. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 75 человек, оказавшихся в огненной ловушке на верхних этажах. В больницы доставлено более 40 пострадавших. Спасателям понадобилось более двух часов, чтобы ликвидировать возгорание. Причины инцидента пока не установлены.

# ЧП

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