44 человека погибли при сильном пожаре в Бангладеш

44 человека погибли в результате сильнейшего пожара в одном из ресторанов в столице Бангладеш. ЧП произошло вечером, когда в заведении и торговом центре, где оно располагалось, было полно посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По рассказам очевидцев, пламя быстро охватило все здание. Многие люди в панике выпрыгивали из окон. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 75 человек, оказавшихся в огненной ловушке на верхних этажах. В больницы доставлено более 40 пострадавших. Спасателям понадобилось более двух часов, чтобы ликвидировать возгорание. Причины инцидента пока не установлены.