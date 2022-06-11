40% немцев планируют отказаться от мяса и рыбы из-за высоких цен. В Германии провели исследование

Новости Германии. Жители Германии начинают голодать из-за высоких цен на продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию Национального социологического института, каждый шестой немец стал питаться нерегулярно. Об этом рассказали 16 % опрошенных. 13 % сказали, что готовы экономить на еде и сократят свое меню.

Выросло количество людей, которые стали меньше покупать продукты. В основном это семьи, чей доход после вычета налогов составляет менее 1 000 евро. В этой категории оказались 32 % респондентов. 42 % уже не могут позволить купить себе мясо или рыбу, еще 40 % планируют отказаться от этих продуктов.

Исследование проводили 7 июня, в нем принимали участие свыше 1 000 человек.

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