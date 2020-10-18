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40 миллионов человек в мире заболели с начала пандемии коронавируса

18 октября 2020 12:16
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В мире с начала пандемии заболели почти 40 миллионов человек. За последние сутки число заболевших выросло более чем на 90 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

40 миллионов человек в мире заболели с начала пандемии коронавируса-1

В Китае на упаковке замороженной трески нашли живой коронавирус. Это первый случай, когда инфекция смогла выжить в таких условиях. 

40 миллионов человек в мире заболели с начала пандемии коронавируса-4

В Чехии, Литве и Латвии зафиксированы антирекорды. Так, в Чехии число заболевших за сутки превысило 11 тысяч. За последние две недели в стране было зарегистрировано более 74 тысяч случаев инфицирования. Это на 10 тысяч выше, чем в Италии, население которой почти в шесть раз больше. 

# Коронавирус # Фотофакт

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