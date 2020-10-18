40 миллионов человек в мире заболели с начала пандемии коронавируса

В мире с начала пандемии заболели почти 40 миллионов человек. За последние сутки число заболевших выросло более чем на 90 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чехии, Литве и Латвии зафиксированы антирекорды. Так, в Чехии число заболевших за сутки превысило 11 тысяч. За последние две недели в стране было зарегистрировано более 74 тысяч случаев инфицирования. Это на 10 тысяч выше, чем в Италии, население которой почти в шесть раз больше.