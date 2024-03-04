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4 человека погибли во время пожара в доме престарелых в Германии

04 марта 2024 10:39
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Как минимум четыре человека погибли при сильном пожаре в доме престарелых на западе Германии. Огонь вспыхнул рано утром и быстро охватил все двухэтажное здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли во время пожара в доме престарелых в Германии-1

Прибывшие на место спасатели пытались организовать экстренную эвакуацию жильцов. Однако многие не могли выбраться самостоятельно. Поэтому пожарным при помощи подъемников и лестниц пришлось входить в комнаты через окна. Сейчас огонь потушен, но район ЧП по-прежнему оцеплен. Пока сообщается о 48 пострадавших, но не исключено, что их количество вырастет, так как помещения осматривают следователи. Причины возгорания пока неизвестны.

# Пожар # Новости Германии

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