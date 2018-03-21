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37 человек стали жертвами атаки боевиков в сирийском Дамаске: по рынку был нанесён ракетный удар

21 марта 2018 09:08
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Новости Сирии. Боевики нанесли ракетный удар по рынку в сирийском Дамаске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате атаки погибли 37 человек. Еще более трех десятков жителей получили ранения различной степени тяжести.

37 человек стали жертвами атаки боевиков в сирийском Дамаске: по рынку был нанесён ракетный удар-1

Снаряд был выпущен из населенного пункта Айн-Тарма в восточной гуте, который находится под контролем террористической группировки.

Сирийская армия продолжает наступать на анклав противника. По некоторым данным, одна из группировок может в скором времени прекратить сопротивление в обмен на эвакуацию в провинцию Идлиб.

# Теракт # Фотофакт

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