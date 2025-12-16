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37 человек погибли из‑за мощных ливней на западе Марокко

16 декабря 2025 07:42
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На западе Марокко продолжают ликвидировать последствия мощных ливней, которые привели к масштабной трагедии. По последним данным, в результате стихии погибли 37 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

37 человек погибли из‑за мощных ливней на западе Марокко-2

Сильные дожди вызвали внезапные наводнения, затопившие дороги, жилые районы и сельскохозяйственные угодья. В некоторых регионах уровень воды поднялся настолько быстро, что люди не успели покинуть опасные зоны. Спасательные службы работают круглосуточно: продолжается поиск пропавших без вести, эвакуация жителей и расчистка завалов. Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия могут сохраниться еще несколько дней.

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