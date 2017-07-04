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350 человек на борту: в Австралии экстренно посадили самолет из-за столкновения с птицами

04 июля 2017 12:28
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Новости Австралии. Экстренная посадка самолета в Австралии. На борту находились около 350 человек и более 10 членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

350 человек на борту: в Австралии экстренно посадили самолет из-за столкновения с птицами-1

Самолет выполнял рейс в Малайзию. Вскоре после взлета возникли проблемы с двигателем. Пассажиры увидели в иллюминатор искры под крылом самолета. Пилоты приняли решение посадить воздушное судно. Позже выяснилось, что неполадки произошли из-за столкновения с птицами.

# Фотофакт # Курьезы

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