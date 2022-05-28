35 тысяч украинских беженцев выселят из отелей в Болгарии за три дня

Новости Болгарии. Болгария выселит из отелей 35 тысяч украинских беженцев за три дня. Причиной стало сокращение госфинансирования гостиниц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собственники отелей не готовы содержать беженцев на личные средства и в ущерб бизнесу. Тем более желающих платить полную стоимость на таких престижных курортах, как Солнечный Берег, достаточно. А сумма, выделяемая гостиницам на содержание украинцев, с 1 июня сократится примерно в три раза и теперь составит 5 евро за ночевку и 2,5 евро на компенсацию питания.