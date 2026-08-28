Король Торо скончался в возрасте 34 лет

Правитель традиционного королевства Торо на западе Уганды Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV скончался в возрасте 34 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министр королевства Калвин Армстронг Рвомиире Акиики. Он сообщил, что монарх умер в четверг, 27 августа 2026 года, около десяти часов вечера.

Ойо взошел на престол 12 сентября 1995 года – ему было всего три года. Это произошло после смерти отца, короля Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III. Мальчик стал самым юным действующим монархом в мире, а до его совершеннолетия делами королевства управлял регентский совет. За почти 31 год правления Ойо стал одним из самых известных традиционных правителей Уганды. В королевстве сообщили, что он оставил наследника – его имя назовут позже.

Торо – одно из традиционных королевств в составе современной Уганды. Их монархи не имеют политической власти, но сохраняют большое влияние на культурную и социальную жизнь своих регионов.