32 человека на борту: в Сирии разбился российский транспортный самолет

Новости России. Российский транспортный самолет Ан-26 упал в Сирии.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой Минобороны РФ. По предварительной информации, на борту находились 32 человека: шесть членов экипажа и 26 пассажиров.

Крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Воздушное судно столкнулось с землей – оно не долетело 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительным данным, катастрофа могла случиться из-за технической неисправности судна. По информации Минобороны, огневого воздействия по самолету не было. Будут рассмотрены все возможные версии случившегося.