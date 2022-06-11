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300 кг героина на 10 млн евро изъяли в Греции

11 июня 2022 13:26
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Новости Греции. В Греции в ходе полицейской спецоперации изъято 300 килограмм героина, стоимость которого оценивается более чем в 10 миллионов евро. Задержаны пять человек, подозреваемых в наркоторговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 кг героина на 10 млн евро изъяли в Греции-1

Двое из них, как выяснилось, являются главарями латиноамериканских наркокартелей, которые ввозили большие партии запрещенных веществ в Европу и Австралию. При обыске в домах подозреваемых были найдены пистолеты, патроны и радиостанции.

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# Наркотики # Фотофакт

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