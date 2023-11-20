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3-дневный траур по погибшим из-за непогоды объявили в Доминикане

20 ноября 2023 11:35
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Новости Доминиканы. В Доминикане объявлен трехдневный траур по погибшим в результате непогоды. По последним данным, ливни и наводнения привели к гибели 21 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3-дневный траур по погибшим из-за непогоды объявили в Доминикане-1

В большинстве районов введен режим чрезвычайной ситуации. Непогода обрушилась на Доминикану накануне. Из затопленных районов эвакуированы 8 000 жителей. Потеряно транспортное сообщение с 30 населенными пунктами. Коммунальные службы работают над восстановлением городской инфраструктуры. Тем не менее пока почти 2 миллиона человек остаются без доступа к питьевой воде.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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