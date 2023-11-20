3-дневный траур по погибшим из-за непогоды объявили в Доминикане

Новости Доминиканы. В Доминикане объявлен трехдневный траур по погибшим в результате непогоды. По последним данным, ливни и наводнения привели к гибели 21 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве районов введен режим чрезвычайной ситуации. Непогода обрушилась на Доминикану накануне. Из затопленных районов эвакуированы 8 000 жителей. Потеряно транспортное сообщение с 30 населенными пунктами. Коммунальные службы работают над восстановлением городской инфраструктуры. Тем не менее пока почти 2 миллиона человек остаются без доступа к питьевой воде.