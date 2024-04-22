3 человека погибли в результате сильного пожара на заводе в Воронеже

Три человека погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего на электромеханическом заводе в Воронеже. Как сообщили в МЧС, загорелся один из цехов предприятия. Огонь охватил площадь более 500 квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С пламенем боролись 65 спасателей и 20 единиц спецтехники. Для ликвидации возгорания им понадобилось около 2 часов. В результате происшествия пострадали двое рабочих. Сейчас они находятся в больнице. Пока неизвестно, что стало причиной ЧП. Как сообщили в городском МЧС, последствия могли быть гораздо более плачевными, поскольку существовала угроза взрыва. Но пожарным удалось вовремя вытащить из горящего здания несколько баллонов с газом и кислородом.