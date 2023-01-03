3 человека погибли в результате пожара в шотландском отеле

Новости Великобритании. Три человека погибли в результате пожара в шотландском отеле. Инцидент произошел накануне в городе Перт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О его причинах пока ничего не известно. На тушение огня были направлены более девяти пожарных машин. На месте происшествия также работали 20 автомобилей скорой помощи. Они занимались эвакуированными постояльцами гостиницы, а также жителями соседних домов. Полиция оцепила подъезды к месту инцидента.