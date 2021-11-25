27 мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

27 мигрантов погибли при крушении лодки, на которой они пытались переплыть Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Это самый трагичный случай с нелегалами на водном пути, разделяющем страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спасательной операции участвовали два вертолета и три катера. По предварительным данным, в лодке находились около 50 человек. Власти двух стран обвинили в случившемся контрабандистов людьми.