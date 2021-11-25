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27 мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

25 ноября 2021 10:00
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27 мигрантов погибли при крушении лодки, на которой они пытались переплыть Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Это самый трагичный случай с нелегалами на водном пути, разделяющем страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

27 мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш-1

В спасательной операции участвовали два вертолета и три катера. По предварительным данным, в лодке находились около 50 человек. Власти двух стран обвинили в случившемся контрабандистов людьми.  

27 мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш-4

С начала 2021 года только во Франции за незаконный промысел арестовали более полутора тысяч человек. Число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь пролив Ла-Манш, постоянно растет. С начала нынешнего года попасть в Великобританию с французского побережья пытались более 30 тысяч беженцев.  

# Беженцы # Фотофакт

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