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26 человек погибли в перестрелке в Мексике

06 июля 2017 08:56
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Новости Мексики. Крупная перестрелка произошла в Мексике. Инцидент имел место рядом с границей США. В результате выяснения отношений между двумя вооруженными группами погибли 26 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи борются за жизни пострадавших. Местные власти не исключают, что количество жертв может увеличиться.

Это уже второй случай вооруженного конфликта на этой неделе. Несколько дней назад, в штате Герреро, бандиты больше суток вели перестрелку. Семь человек были убиты.

# Стрельба

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