250 млн жителей планеты остались без работы из-за коронавируса

Пандемия оставила без работы четверть миллиарда жителей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мировой рынок труда переживает беспрецедентные потери. В 2020 году было сокращено 8,8 % рабочего времени. Об этом сообщили в Международной организации труда.

Из отчета следует, что кризис, вызванный коронавирусом, сказался на занятости людей примерно в четыре раза сильнее, чем глобальный экономический кризис 2009 года. Проблемы на рынке труда в период пандемии в большей степени затронули женщин. При этом наибольший удар пришелся на молодежь. Безработица среди молодых людей от 15 до 24 лет составила 8,7 %. Среди взрослого населения этот показатель несколько ниже.