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250 млн жителей планеты остались без работы из-за коронавируса

26 января 2021 12:27
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Пандемия оставила без работы четверть миллиарда жителей планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мировой рынок труда переживает беспрецедентные потери. В 2020 году было сокращено 8,8 % рабочего времени. Об этом сообщили в Международной организации труда.

250 млн жителей планеты остались без работы из-за коронавируса-1

Из отчета следует, что кризис, вызванный коронавирусом, сказался на занятости людей примерно в четыре раза сильнее, чем глобальный экономический кризис 2009 года. Проблемы на рынке труда в период пандемии в большей степени затронули женщин. При этом наибольший удар пришелся на молодежь. Безработица среди молодых людей от 15 до 24 лет составила 8,7 %. Среди взрослого населения этот показатель несколько ниже. 

250 млн жителей планеты остались без работы из-за коронавируса-4

В списке наиболее пострадавших секторов гостиничная и пищевая индустрия, а также производство и розничная торговля.

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# Коронавирус # Фотофакт

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