2,5 тысячи машин оказались заблокированными из-за сильного снегопада во Франции

Новости Франции. Более тысячи водителей оказались в снежной ловушке на востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильнейшего снегопада, который застал людей врасплох, образовалась многокилометровая пробка. Заблокированными на дороге оказались 2,5 тысячи машин. На помощь жителям направлены десятки правоохранителей и спасателей. Около 50 водителей, которые, ожидая помощи, провели в своих автомобилях семь часов, разместили в близлежащем спортзале.