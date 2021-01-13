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2,5 тысячи машин оказались заблокированными из-за сильного снегопада во Франции

13 января 2021 08:23
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Новости Франции. Более тысячи водителей оказались в снежной ловушке на востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2,5 тысячи машин оказались заблокированными из-за сильного снегопада во Франции-1

Из-за сильнейшего снегопада, который застал людей врасплох, образовалась многокилометровая пробка. Заблокированными на дороге оказались 2,5 тысячи машин. На помощь жителям направлены десятки правоохранителей и спасателей. Около 50 водителей, которые, ожидая помощи, провели в своих автомобилях семь часов, разместили в близлежащем спортзале.

2,5 тысячи машин оказались заблокированными из-за сильного снегопада во Франции-4

В регионе выпало более 30 сантиметров осадков, что вдвое больше, чем прогнозировали синоптики.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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