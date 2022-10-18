23% поляков хотят уехать из страны из-за напряжённой ситуации в регионе

Новости Польши. Каждый пятый поляк готов уехать из страны, поскольку военно-политическая ситуация в Восточной Европе достигла критической точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным опроса, который опубликовала газета Rzeczpospolita, 23 % респондентов заявили о желании перебраться в «более спокойное место». Причинами потенциальной миграции стала эскалация конфликта в соседней Украине, а также планы Варшавы разместить в Польше ядерное оружие США. Причем более 6 % поляков не только планируют, но и уже готовятся к переезду в другую страну. А 17 % опрошенных сказали, что обязательно это сделают.