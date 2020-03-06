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23 человека погибли. В Кабуле на церемонии с участием премьера-министра Афганистана произошла стрельба

06 марта 2020 14:28
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Новости Афганистана. В Кабуле на церемонии с участием премьер-министра Афганистана произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 23 человека, более 30 пострадали.

23 человека погибли. В Кабуле на церемонии с участием премьера-министра Афганистана произошла стрельба-1

Раненые доставлены в больницу. Медики не исключают, что число жертв может возрасти. Афганский премьер не пострадал и незамедлительно покинул место происшествия.

Неизвестные совершили атаку на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари.

23 человека погибли. В Кабуле на церемонии с участием премьера-министра Афганистана произошла стрельба-4

# Стрельба # Фотофакт

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