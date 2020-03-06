23 человека погибли. В Кабуле на церемонии с участием премьера-министра Афганистана произошла стрельба

Новости Афганистана. В Кабуле на церемонии с участием премьер-министра Афганистана произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 23 человека, более 30 пострадали.
Новости Афганистана. В Кабуле на церемонии с участием премьер-министра Афганистана произошла стрельба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли 23 человека, более 30 пострадали.
Раненые доставлены в больницу. Медики не исключают, что число жертв может возрасти. Афганский премьер не пострадал и незамедлительно покинул место происшествия.
Неизвестные совершили атаку на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари.